19:31 | ПЛАВАНИЕ

Юлия Ефимова: "Я только набираю форму после всего того, что было на Олимпиаде-2016"

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Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова заявила, что ей приятно одержать первую в сезоне победу в Кубке мира на домашнем этапе в Москве. Ефимова выиграла на дистанции 100 м брассом и стала третьей на 200-метровке комплексом на московском этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде.

– Я только набираю форму после всего того, что было на Олимпиаде-2016, – цитирует "Р-Спорт" Ефимову. – Приятно, конечно, выиграть именно здесь первый раз, при такой поддержке. Понимала, что, скорее всего, так и будет, что удастся выиграть впервые по ходу этого Кубка мира именно в Москве. Я улучшила свои результаты на 100 м брассом и на 200 м комплексом тоже, другой задачи перед собой и не ставила.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/aquatics/20160903/1061641519.html

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