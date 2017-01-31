Юлия Ефимова: "Я и сама пользовалась терапевтическим исключением перед Олимпиадой"

Пловчиха Юлия Ефимова в интервью Russia Today отметила необходимость системы терапевтических исключений. По ее словам, в некоторых случаях спортсмену просто необходимо прибегать к препаратам, внесенным в список запрещенных.

– Как относитесь к системе терапевтических исключений в спорте?

– С какой стороны посмотреть... Я и сама перед Олимпийскими играми в Лондоне воспользовалась ТИ. У меня приключилась сильнейшая аллергия, и никакие таблетки не помогали. Я реально опухала на глазах. Пришлось просить об исключении, чтобы принять специальный сильнодействующий препарат, включенный в список запрещенных. Вначале мне пришел отказ, на что наши врачи ответили: "Хорошо, но вы будете нести ответственность, если человек умрет от отека Квинке".

В итоге разрешение выписали. Один укол – и за день все как рукой сняло! Так что без ТИ спортсмену просто не выжить. Другое дело – если ты болен какой-то непонятной хворью и всю жизнь принимаешь супер-пупер-витамины. Но это не мое дело. Пусть люди пьют что хотят. Останется на их совести…

– На ваш взгляд, система терапевтических исключений, которая существует на сегодняшний день, справедлива?

– Думаю, нет. Смотрите: Марии Шараповой прописали милдронат, из-за которого ее дисквалифицировали. Получается, когда наш доктор выписывает препарат – это не считается, а когда американский – считается. Но опять же, ситуации бывают всякие. Допустим, моя недавняя операция по удалению миндалин. Врачи предложили мне назальные капли, которые вроде как входят в список запрещенных. Тут у меня буквально случилась истерика, и я, наученная горьким опытом, закричала, что капать их не буду.

Мне говорили: "Ну как же так?! Они необходимы для дальнейшего лечения". Пришлось оформлять терапевтическое исключение. Так в итоге выяснилось, что капать в нос данный препарат не запрещается. Поэтому все очень сложно. Постоянно приходится писать кучу бумажек, все документы должны быть оформлены правильно. Если что-то не так – откажут. А если бы я, не дай бог, попала бы в аварию?