Юлия Ефимова: "Я и сама пользовалась терапевтическим исключением перед Олимпиадой"

Пловчиха Юлия Ефимова в интервью Russia Today отметила необходимость системы терапевтических исключений. По ее словам, в некоторых случаях спортсмену просто необходимо прибегать к препаратам, внесенным в список запрещенных.
– Как относитесь к системе терапевтических исключений в спорте?
– С какой стороны посмотреть... Я и сама перед Олимпийскими играми в Лондоне воспользовалась ТИ. У меня приключилась сильнейшая аллергия, и никакие таблетки не помогали. Я реально опухала на глазах. Пришлось просить об исключении, чтобы принять специальный сильнодействующий препарат, включенный в список запрещенных. Вначале мне пришел отказ, на что наши врачи ответили: "Хорошо, но вы будете нести ответственность, если человек умрет от отека Квинке".
В итоге разрешение выписали. Один укол – и за день все как рукой сняло! Так что без ТИ спортсмену просто не выжить. Другое дело – если ты болен какой-то непонятной хворью и всю жизнь принимаешь супер-пупер-витамины. Но это не мое дело. Пусть люди пьют что хотят. Останется на их совести…
– На ваш взгляд, система терапевтических исключений, которая существует на сегодняшний день, справедлива?
– Думаю, нет. Смотрите: Марии Шараповой прописали милдронат, из-за которого ее дисквалифицировали. Получается, когда наш доктор выписывает препарат – это не считается, а когда американский – считается. Но опять же, ситуации бывают всякие. Допустим, моя недавняя операция по удалению миндалин. Врачи предложили мне назальные капли, которые вроде как входят в список запрещенных. Тут у меня буквально случилась истерика, и я, наученная горьким опытом, закричала, что капать их не буду.
Мне говорили: "Ну как же так?! Они необходимы для дальнейшего лечения". Пришлось оформлять терапевтическое исключение. Так в итоге выяснилось, что капать в нос данный препарат не запрещается. Поэтому все очень сложно. Постоянно приходится писать кучу бумажек, все документы должны быть оформлены правильно. Если что-то не так – откажут. А если бы я, не дай бог, попала бы в аварию?
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/article/355027-efimova-rossiya-doping-intervyu
streletc1783
Зачем перепечатывают новость полугодовой давности?Думал что то новое.Сказала всё логично.С бардаком вада надо разбираться.Птицuk согласен.Уже сколько все пишут и говорят-принял лекарство даже по т.и дождись срока выхода вещества из организма тогда и участвуй.Но это значит открытость т.и ,а это никому не нужно.вада любит играть в тёмную.
16:32 1 февраля
Птицuk
Никто не требует полного запрета на ТИ! Людям надо лечиться, и заболеть может каждый. Требуют совсем другого - чтобы эти ТИ, система их выдачи была прозрачной и равной для всех. Кому-то "комуположено" - западным звёздам и незвездам - их выдают просто по справке личного врача, причем - на постоянной и длительной основе, а кому -то как Ефимовой - для этого надо преодолеть кучу препон. Причём с неясными перспективами. Отличный пример - сестры Уильямс и Шарапова. Гимнастка Бэйлз и наши легкоатлетки. Только полный идиот может не видеть - кто из них пользовался стероидами. Ну и естественно на время приема препаратов надо отстранять спортсменов от соревнований - больной? - Лечись! Вылечился, дождался окончания срока вывода запрещенных веществ из организма - можешь опять участвовать. Просто должны быть РАВНЫЕ условия для всех, это - спорт, тут должны быть одинаковые для всех правила.
15:28 1 февраля
igorvasilevich
ТИ обязательно нужно оставить, но сделать прозрачным назначение препаратов. Только людоеды убийцы против ТИ, как любой человек под Богом ходит и может заболеть. Почему нашим врачам не доверяют все ясно, во-первых у них нет международного сертификата, а во вторых все ходили в поликлиники наши, там врачи выписывают такие препараты, что можно вообще инвалидом стать. Да и ставят диагнозы без анализов и исследований все время или грипп или ОРВИ.
01:25 1 февраля
mobile_actor
Очевидно, что сами спортсмены не горят желанием сделать ТИ публичными.
01:03 1 февраля
PallMall
Откуда тебе известны эти цифры, в ВАДА работаешь?
00:23 1 февраля
Slim Taller
Так ведь не только Ефимова пользовалась терапевтическими исключениями,но и другие российские спортсмены. А вообще.на Олимпиаде такими исключениями пользовались 1 процент от общего числа участников.В американской команде таковых было 15 человек из 558.Если брать в процентном соотношении,то это меньше,чем,например,у белорусов.У тех 5 из 143.Пора перестать морочить людям головы.
23:25 31 января