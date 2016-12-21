Юлия Ефимова: "Всем американцам запретили меня тренировать"

Четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова заявила, что в США американским тренерам запретили работать с российскими пловцами. Дэвид Сало тренировал Ефимову с 2011 по 2016 год и прекратил сотрудничество перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро из-за аналогичного запрета.
– Есть очень хорошие тренеры, особенно один, мы с ним были полтора месяца в контакте, сначала было все хорошо, а потом этот специалист резко отказался от сотрудничества, – цитирует ТАСС Ефимову. – Когда мы начали узнавать у моего бывшего тренера Дэвида Сало, кого бы он посоветовал из американских тренеров, то он категорически сказал, что никто из американцев не будет работать со мной. По его словам, всем им запрещают меня тренировать.
Сало сказал, даже не пытайтесь. Мы обратились к еще одному американскому тренеру, и он также подтвердил слова Дэвида. Я подумала: ну и ладно, у меня есть папа-тренер, знаю, что этот человек никогда меня не бросит, даже если весь мир откажется от меня. Мы продолжаем поиски.
Алик или Аймас
Команда Трампа так не думает!
22:43 21 декабря
slager
БЕДОЛАГА ЧЕПУШИЛКА,трудная работа конечно)))) метаться между никами
22:41 21 декабря
Вгыгел
американцы не хотят пачкаться
22:35 21 декабря
Новоуепинни
С такой допинговой репутацией - два скандала - еще чета удивляется )) Реально бимбо, розовая шапка )) Езжай в Первоуральск, там тебя потренируют ))
21:29 21 декабря
muzsolini
Айртон - А то как-то непоцреотично получается!)) Не надо хорошие слова своим поганым идишем коверкать, жидёнок.
20:06 21 декабря
П_о_в_а_р
Свобода выбора.
19:53 21 декабря
karlikf1
Звериный оскал капитализма :) ______ Ты что, Юля, это же демократия, свободная страна, где каждый может заниматься любимым делом и где не существует никаких запретов ни для кого, если эта деятельность легальная, разрешённая законом. Они же весь мир поучают, как надо правильно жить и делятся опытом построения демократии, а кому этого не надо, они заставят, принудят, так сказать :) Вот и до спорта дядюшка Сэм добрался. "Свободную" западную прессу давно уже приструнил, теперь дело за профессиональным спортом, ведь он, спорт, тоже должен быть "свободным" )))
19:44 21 декабря
vernon s
WADA выписала терапевтическое исключение. На кой тебе тренер, да ещё обязательно в США.
19:43 21 декабря
KhSL
Свободная страна, однако... Хочу разрешаю, хочу запрещаю: а вы исполняйте и не вякайте...
19:19 21 декабря
конь беспедальный
Пусть тебя дедушка мельдоний тренирует.....
19:17 21 декабря
Айртон
А то столько поцреотов развелось, любетелей Родины России-матушки, а жить им подавай в Майами!))
19:15 21 декабря
Джин Игнатов
Они не хотя бросать тень на свой АВТОРИТЕТ ! Это не в Россиии !
19:14 21 декабря
Айртон
А зачем ей американские тренеры?)) Пусть у русских тренируется.)) И жить переезжает пусть в, надеюсь, любимую для Ефимовой Россию!)) А то как-то непоцреотично получается!))
19:13 21 декабря
barbudos
И поделом ей! Помнится, эта допинг-леди перла на Федерацию плавания и лично на Виктора Авдиенко. Советовала нашим пловцам уезжать тренироваться в США.
19:01 21 декабря
spetrov
Иностранные тренеры, тренирующие российских спортсменов и не видящие допинга, не укладываются в ту картину мира, которую нарисовали представители в том числе и Америки. :)
19:00 21 декабря
regjy
приезжай! я тебя потренирую!
18:57 21 декабря
SportsMan
Спорт уже стал каким-то переделом ) Зачем им лишний конкурент, странно что раньше брались.
18:54 21 декабря
King's Bounty IIII
а чем наши плохие ?
18:52 21 декабря
msdan
Ejik-1979 ))) ой заныли то, перед Сочи нашим тренерам запретили тренировать иностранцев-фигуристов и что, что вы все в тряпочку то молчали ))) 18:25 какой же ты дауненок( соре(
18:51 21 декабря
RW.irk
Демократия
18:26 21 декабря
Ejik-1979
))) ой заныли то, перед Сочи нашим тренерам запретили тренировать иностранцев-фигуристов и что, что вы все в тряпочку то молчали )))
18:25 21 декабря
Dymanomashina
свобода выбора и демократия в амэрике налицо.
18:22 21 декабря
BABOOIN
американцы брезгливые, это в России деньги не пахнут
18:20 21 декабря