Юлия Ефимова: "Всем американцам запретили меня тренировать"

Четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова заявила, что в США американским тренерам запретили работать с российскими пловцами. Дэвид Сало тренировал Ефимову с 2011 по 2016 год и прекратил сотрудничество перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро из-за аналогичного запрета.

– Есть очень хорошие тренеры, особенно один, мы с ним были полтора месяца в контакте, сначала было все хорошо, а потом этот специалист резко отказался от сотрудничества, – цитирует ТАСС Ефимову. – Когда мы начали узнавать у моего бывшего тренера Дэвида Сало, кого бы он посоветовал из американских тренеров, то он категорически сказал, что никто из американцев не будет работать со мной. По его словам, всем им запрещают меня тренировать.

Сало сказал, даже не пытайтесь. Мы обратились к еще одному американскому тренеру, и он также подтвердил слова Дэвида. Я подумала: ну и ладно, у меня есть папа-тренер, знаю, что этот человек никогда меня не бросит, даже если весь мир откажется от меня. Мы продолжаем поиски.

