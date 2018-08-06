Юлия Ефимова: "Всегда хочется сражаться с сильнейшми соперниками"

Российская пловчиха Юлия Ефимова отетмила, что она всегда хочет соревноваться только с сильнейшими соперниками. В воскрсеснье россиянка победила на дистанции 200 метров брассом на чемпионате Европы.

- Мне нравится соревноваться с сильнийшими сопениками, - приводит пресс-служба ЧЕ слова Ефимововой. - Это всегда приятно, всегда помогате плыть быстрее. Не только мне, но и Лилли Кинг соперничество помогает. Сегодня я чувствовала себя хорошо. Можно и быстрее плыть, но мне хватило для победы моего времени. С нетерпением жду финала на 200-метровке.