Юлия Ефимова: "Решила, что умру или не умру, но поработаю на двух дистанциях"

Пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала, что решила отработать предпоследний день чемпионата России по максимуму и поэтому соревновалась на двух дистанциях: 200 метров брассом и 200 метров комплексом. Отметим, что между этими стартами перерыв был минимальным.

– Я на самом деле хотела сняться с дистанции 200 метров комплексом, потому что довольно сложно плыть ее после 200 метров брассом, да еще с таким коротким перерывом. Я решила, умру или не умру, но зато поработаю, – цитирует "Р-Спорт" Ефимову. – Я проигрывала и перед 2012 годом Насте Чаун, но потом на международных соревнованиях уже брала свое. Просто чемпионат России – это как раз такой старт, когда ты можешь набрать побольше дистанций и простартовать.

На дистанции 200 метров комплексом Ефимова стала третьей, а на 200 метрах брассом показала второй результат.