Юлия Ефимова "посмеялась" над историей о плохих отношениях с Мейлутите

Трехкратный олимпийский призер в плавании Юлия Ефимова рассказала о своих отношения с давней соперницей Рутой Мейлутите. На чемпионате Европы в Глазго Ефимова победила на дистанции 100 м брассом, опередив как раз литовку.

– У нас никогда не было плохих отношений с Рутой, – цитирует "Р-Спорт" Ефимову. – Это все медиа. Мы уже с ней посмеялись – медиа делает свое дело, может быть, между соперниками ничего такого нет, но выглядит это иначе. Зато людям, наверное, интереснее смотреть. То же самое с Лили Кинг – это все медиа. Порой сделаю я что-то или нет, они все равно найдут что-то в этом. Иногда просто даю повод написать что-то.

Я не видела, как плыла по дистанции Рута, я просто плыву по своему плану. Узнала, что она приехала тренироваться к Дэйву Сало, когда она уже туда приехала. У нее был сложный момент, у меня тоже такой был, когда я к нему приехала. И он умеет восстанавливать. С ним она заживет новой жизнью в спорте.