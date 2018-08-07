Юлия Ефимова: "Организация ЧЕ нормальная, но вот еда тут отвратительная"

Россиянка Юлия Ефимова, являющаяся трехкратным призером Олимпийских игр в плавании, призналась, что ей нравится организация чемпионата Европы в Глазго, однако есть определенные проблемы с питанием.

- Организация нормальная, автобусы вовремя ходят, все хорошо, вот только еда тут отвратительная: какие-то сухие макароны, которые приходится заливать майонезом и кетчупом, - цитирует Ефимову РИА Новости. - Хотела что-нибудь заказать, но даже заказать никак нельзя - кафе не работает. Ну ничего, уже пару дней осталось.

Сегодня 26-летняя спортсменка завоевала второе личное золото ЧЕ на дистанции 200 метров брассом.