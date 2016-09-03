Юлия Ефимова: "Новый тренер? Поговорим об этом позже"

Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова не стала отвечать на вопрос о поисках нового наставника. Ранее россиянка сообщила, что ее американскому наставнику Дэвиду Сало запретили тренировать иностранцев.

– Вы планируете искать нового тренера?

– Поговорим об этом позже. Сейчас я сконцентрирована на Кубке мира.

– Впереди три недели перерыва. Как их проведете?

– Поеду в Тюмень, а затем в Волгодонск. Наконец, увижу маму и друзей. Хочется уже отдохнуть. Но при этом я обязательно буду тренироваться. Хочу через Кубок мира набрать форму к чемпионату мира. Правда, еще надо разобраться со здоровьем. А то никак не могу справиться с простудой. Мне даже папа напутствовал, чтобы я сильно не выкладывалась. Организм и так уже на грани.

– Но обыграть завтра японку Канэто на 200 м для вас принципиально?

– Хочется, конечно. Но самое главное – улучшить свой результат. Если я проплыву быстрее, чем в Берлине – буду рада. (Владимир ИВАНОВ)