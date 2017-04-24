Юлия Ефимова: "Не выдержало мое здоровье"

Российская пловчиха Юлия Ефимова, которая перенесла операцию по удалению гланд перед чемпионатом России, в интервью НТВ рассказала о состоянии своего здоровья. Спортсменка, показавшая на российском первенстве лучшие результаты сезона в мире на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом, подчеркнула, что ее иммунитет не выдержал нагрузок.

- Говорят, что вы недавно сделали операцию? Это было до или после чемпионата? - вопрос Ефимовой.

- Это было до чемпионата России, в январе. Я ездила в Израиль, удалили мне гланды, нос тоже подлечили. Ну, вот сейчас немножко уже приболела. После соревнований, конечно, нагрузка идет очень сильная. Плюс еще такой холод. И просто не выдержало мое здоровье, иммунитет упал, и приболела.

- А как вообще лечиться?

Такой же вопрос был у меня, когда я приехала в Израиль. Мне прописали сначала капли, которые нельзя, и я говорю: я их не буду капать, все. Ну и там прям целая паника. Они говорят: а как же ты тогда вылечишься? Я говорю: лучше так буду ходить. И они сами не понимают: ну как же так, вот когда тебе делают операцию, там тоже очень много всяких лекарств, которые разрешены или нет.

- Мне кажется, что вы наиболее ярко попали вот в этот последний допинговый скандал. Потому что вы приехали в Рио-де-Жанейро, и началась какая-то адская вакханалия. Откуда нервы взять?

- Ну, у меня началось еще раньше. Это началось за полгода, когда с мельдонием вся эта история. Я тогда уже заболела. Видимо, потому что нервы больше даже сыграли в этом. И у меня началась ангина. И она полгода, в общем-то, не заканчивалась, гнойная ангина. И я выступала также и на Олимпиаде с ней, и после. Температура у меня 37–37,5 - это было вообще стабильно, как уже нормальная.