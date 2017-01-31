23:37 31 января | ПЛАВАНИЕ

Юлия Ефимова: "На Олимпиаде в Рио спортсмены были беззащитны"

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Пловчиха Юлия Ефимова в интервью Russia Today подчеркнула, что боролось за золото на Олимпиаде-2016. Также она отметила политическую составляющую в отстранении россиян от Паралимпиады. Напомним, что в Рио Ефимова взяла два серебра.

– Как вы отнеслись к отстранению паралимпийцев от Игр в Рио?

– Как можно к этому отнестись? Паралимпийцы были абсолютно чисты! Вот вам и политическая составляющая. Их отстранили, и опять-таки никто даже не боролся за команду. Почему?

– Вы чувствуете себя беззащитной?

– Когда проходили Олимпийские игры, так и было. Сражались только сами за себя.

– Две серебряные медали Рио – тот случай, когда серебро дороже золота?

– Наверное, можно так сказать. Но я очень хотела взять золото и боролась только за него. Обидно, что так получилось. Хотя когда я бросаю взгляд назад и вижу, через что прошла, понимаю: эти медали – просто чудо. Они были взяты исключительно на спортивной злости.

Хотелось доказать себе и всему миру... Возникало ощущение, что я одна сражаюсь против всех. Хорошо, хоть на стометровке в бассейн подтянулись российские болельщики – и стало попроще. Чувствовала: меня поддерживают. Я не одна.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/article/355027-efimova-rossiya-doping-intervyu

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Bache Gabrielsen

Правильно, Юля. Наши спортивные и околоспортивные чиновники в своем подавляющем большинстве - полные бездари. Не знающие иностранных языков, законодательства и вообще ни на что не способные.

14:26 1 февраля

mobile_actor

Беззащитная подневольная папина дочка.

06:12 1 февраля

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