02:09 | ПЛАВАНИЕ

Юлия Ефимова: "На Играх в Рио "сотня" в эмоциональном плане далась тяжелее, чем "двести"

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Обладетльница двух серебряных медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро стала героем традиционной рубрики "СЭ" "Разговор по пятницам". Российская спортсменка рассказала, какая медаль ей далась тяжелее.

– На Олимпиаде какое серебро далось тяжелее?

– В эмоциональном плане? "Сотня". А двести – дистанция, которую нужно тренировать долго, нарабатывать выносливость. Вот сейчас могу встать и проплыть "полтинник" – это будет близко к мировому результату. В десятке. На "сотне" – сложнее…

– А на двухсотметровке?

– Не доплыву.

– Вот так фокус.

– Шучу. Доплыву, конечно. Вопрос – с каким временем.

Юлия Ефимова: Вредная. Вспыльчивая. Упорная

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