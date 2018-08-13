Юлия Ефимова: "На чемпионате Европы не было атмосферы крупного турнира"

Россиянка Юлия Ефимова выразила разочарование, что на чемпионате Европы по летним видам спорта не было атмосферы большого турнира. Соревнования прошли в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Пловчиха завоевала четыре золотых и одну серебряную медаль, но, по ее словам, награды чемпионата мира-2013 имеют для нее более важное значение.

- Я не могу сказать, что это было соревнование уровня Олимпийских игр или Универсиады, - цитирует RT Ефимову. - Оно проходило в трех разных городах, поэтому не было атмосферы крупного турнира. Если они хотели сделать событие более масштабным, то его следовало проводить в одном месте, организовать аналог олимпийской деревни. Но в целом идея неплохая.

В 2013 году на чемпионате мира в Барселоне у меня было два золота, серебро и бронза. Это же всего лишь первенство континента, поэтому эти четыре награды высшего достоинства значат гораздо меньше.