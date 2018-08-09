Юлия Ефимова: "Для сборной России чемпионат Европы прошел отлично"

Россиянка Юлия Ефимова​, завоевавшая на чемпионате Европы четыре золотые и одну серебряную награды, отметила, что турнир для национальной команды прошел просто отлично. Сборная России выиграла общекомандный зачет, завоевав 26 медалей (10 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых).

– Для команды чемпионат прошел отлично, я сделала для сборной все неплохо. Есть над чем работать, но это чемпионат Европы, нет соперников с остального мира. Хорошая работа, все прошло очень хорошо, я взяла все три золота в брассе, что происходит не каждый день, поэтому я счастлива, – цитирует ТАСС Ефимову.