Юлия Ефимова: "Американка поздравила меня, а я ее"

Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова после первой в сезоне победы в Кубке мира на домашнем этапе в Москве заявила, что они с американкой Кэти Мейли, занявшей второе место, поздравили друг друга после заплыва. Напомним, что на Олимпиаде-2016 пловчихи из США Лилли Кинг и та же Мейли, завоевавшие золото и бронзу на дистанции 100 метров брассом, не стали поздравлять Ефимову, взявшую серебро.
– Здорово, что личную победу одержала при своих трибунах, – сказала Ефимова. – Хотя я сразу знала, что так будет. Когда меня искренне поддерживают, я просто не могу по-другому.
– Выходит, наши болельщики вас заводят?
– Конечно! Дома же плыла! Правда, разминка получилась короткой. Все останавливают, поздравляют, хотят поговорить. Заболталась – а уже плыть надо (смеется). Все прошло просто в бешенном темпе.
– Плыть несколько дистанций за вечер – уже привычно?
– Катька вообще вон сколько плавает, – махнула Ефимова рукой на Катинку Хоссу. Венгерка заявилась в Москве сразу на... 17 дистанций. – Нам всем нужно брать с нее пример.
– Вы бы 800 м за какие-то барыши согласились?
– Нет! Когда была очень маленькой, у нас был то ли День кролиста, то ли еще что-то такое. И мне нужно было плыть 1500 м. Больше никогда не выходила на эту дистанцию и как-то совсем не тянет (смеется).
– Американку со вторым место в брассом поздравили?
– Сейчас мы спокойно общаемся. Она меня поздравила, я ее. (Владимир ИВАНОВ)
Azm
Ну и дура! Сколько рыдала на Олимпиаде-2016, и так всё спустила на тормозах ??? Если ты представляешь страну, то ответ должен быть адекватен! Более жёстко отвечу в личку.
21:51