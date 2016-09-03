Юлия Ефимова: "Американка поздравила меня, а я ее"

Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова после первой в сезоне победы в Кубке мира на домашнем этапе в Москве заявила, что они с американкой Кэти Мейли, занявшей второе место, поздравили друг друга после заплыва. Напомним, что на Олимпиаде-2016 пловчихи из США Лилли Кинг и та же Мейли, завоевавшие золото и бронзу на дистанции 100 метров брассом, не стали поздравлять Ефимову, взявшую серебро.

– Здорово, что личную победу одержала при своих трибунах, – сказала Ефимова. – Хотя я сразу знала, что так будет. Когда меня искренне поддерживают, я просто не могу по-другому.

– Выходит, наши болельщики вас заводят?

– Конечно! Дома же плыла! Правда, разминка получилась короткой. Все останавливают, поздравляют, хотят поговорить. Заболталась – а уже плыть надо (смеется). Все прошло просто в бешенном темпе.

– Плыть несколько дистанций за вечер – уже привычно?

– Катька вообще вон сколько плавает, – махнула Ефимова рукой на Катинку Хоссу. Венгерка заявилась в Москве сразу на... 17 дистанций. – Нам всем нужно брать с нее пример.

– Вы бы 800 м за какие-то барыши согласились?

– Нет! Когда была очень маленькой, у нас был то ли День кролиста, то ли еще что-то такое. И мне нужно было плыть 1500 м. Больше никогда не выходила на эту дистанцию и как-то совсем не тянет (смеется).

– Американку со вторым место в брассом поздравили?

– Сейчас мы спокойно общаемся. Она меня поздравила, я ее. (Владимир ИВАНОВ)