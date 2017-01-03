Юлия Ефимова: "2016 год - абсолютно самый сложный год в моей карьере"

Четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова назвала 2016 год самым трудным в карьере. На Олимпиаде-2016 россиянка завоевала две серебряные медали, попав на Игры только после судебного разбирательства.

– Я считаю, что 2016 год – абсолютно самый сложный год в моей карьере. Сложнее, наверное, уже невозможно, – цитирует ТАСС Ефимову. – Хотя, нет, наверное, со мной все возможно. Но будем надеяться, что 2016 год так и останется самым трудным за всю мою карьеру и больше уже не будет таких сложностей.

Не могу сказать, что была недовольна серебром в Рио, хотя, несомненно, мне очень хотелось завоевать олимпийское золото. Конечно, я была готова это сделать, и если бы не предшествующие Олимпиаде полгода, то, возможно, я бы вернулась из Рио с золотой медалью. К примеру, у наших паралимпийцев чуть ли не отбирали телефоны, чтобы они не читали новости об отстранении команды в интернете и не "расплескивались".

Мало ли, паралимпийцам сказали бы на следующий день, что они едут выступать на Игры, а они уже морально убиты. Я же в таком моральном состоянии жила целых полгода. На протяжении трех недель до старта меня мучили эти суды. И я не знала до последнего, смогу ли выступить на Играх. Но, несмотря на это, выступила и завоевала серебряные медали, я считаю, что это хорошее выступление.