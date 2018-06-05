Йан Торп: "Не считаю медальные планы полезными"

Один из самых титулованных спортсменов Австралии пловец Йан Торп призвал власти страны перестать составлять медальные планы и давить на спортсменов необходимостью показывать результат, сообщает Reuters.

"Не считаю полезными разговоры спортивных организаций о том, сколько золотых медалей мы можем выиграть на тех или иных соревнований и что это будет наибольшее количество в истории, – сказал Торп, выступая на конференции "Благополучие спортсменов" в Канберре. – Это оказывает нереальное давление на спортсменов, причем в там, где они не могут ничего контролировать. Я бы предпочел видеть, как спортсмены стремятся представить на мировой арене свой регион, нашу страну во всем ее многообразии и сделать это как можно лучше, показать максимум своих возможностей, и тогда это приведет к золотым медалям".

Торп завоевал три золотые и две серебряные медали на Олимпиаде-2000 в Сиднее и стал самым успешным спортсменом тех Игр. При этом в своей автобиографии, вышедшей в 2012 году, он рассказал, что на протяжении спортивной карьеры страдал от депрессии, которую "залечивал" алкоголем, и неоднократно склонялся к суициду.