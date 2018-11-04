Вятчанин стал тренером французского клуба

Призер Олимпиады-2008 Аркадий Вятчанин работает во Франции тренером по плаванию. Об этом сообщил сам спортсмен.

- Сейчас работаю тренером во французском клубе NC ALP'38, - цитируют Вятчанина РИА Новости.

После разногласий с руководством Всероссийской федерации плавания он сменил спортивное гражданство на сербское в 2015 году, но не получил разрешение выступать за сборную этой страны и пропустил Олимпиаду-2016. После этого Вятчанин выступать за сборную США, но летом 2018 года объявил о завершении карьеры.

34-летний Аркадий Вятчанин - двукратный бронзовый призер Олимпиады-2008, трехкратный серебряный призер чемпионатов мира (также в его активе одна бронза), четырехкратный чемпион Европы, трехкратный победитель чемпионатов Европы на короткой воде.