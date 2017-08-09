Вятчанин сообщил, что ждет ответа от FINA о возможности выступать за сборную США

Пловец Аркадий Вятчанин отметил, что собирается выступать за сборную США, если сможет попасть в команду. Он также добавил, что ждет ответа от Международной федерации плавания (FINA) по этому вопросу.

Напомним, что 33-летний спортсмен ранее получил гражданство США и сможет представлять эту страну на международных соревнованиях. В 2013 году из-за конфликта с Всероссийской федерацией плавания он отказался выступать за Россию. Пловец даже получил гражданство Сербии, но так ни разу и не выступил под флагом этой страны. На Олимпийских играх-2008 Вятчанин выиграл две бронзовые медали.

– Выступать за сборную США собираюсь, если попаду в команду. Жду ответа от FINA, – приводит "Р-Спорт" слова Вятчанина.

Вятчанин стал американцем и поможет сборной США?