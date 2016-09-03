Владимир Сальников: "Возможно, что у пловцов в бассейне и на открытой воде будут разные тренеры"

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников предполагает, что у сборных России по плаванию в бассейне и на открытой воде будут разные тренеры. В субботу на президиуме ВФП было принято решение объявить конкурс на должность главного тренера сборной России, которую до 30 сентября занимает Сергей Колмогоров, работающий с командами по плаванию в бассейне и на открытой воде.

– Я предполагаю, что это будут разные люди, – цитирует "Р-Спорт" Сальникова. – Мы разработаем критерии, куда, конечно, войдут опыт работы и программа развития.