14:58 | ПЛАВАНИЕ

Владимир Сальников: "ВФП - самостоятельная организация и не входит в Ассоциацию водных видов спорта"

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Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что организация является самостоятельной и не входит в состав Ассоциации водных видов спорта. Сегодня президент Федерации синхронного плавания, Федерации прыжков в воду и Федерации водного поло России Алексей Власенко объявил о создании Ассоциации водных видов спорта России с собой во главе.

– Всероссийская федерация плавания не входит в состав Ассоциации водных видов спорта и является самостоятельной организацией, – приводит "Р-Спорт" слова Сальникова.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/aquatics/20161224/1114216089.html

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