Владимир Сальников: "ВФП - самостоятельная организация и не входит в Ассоциацию водных видов спорта"

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что организация является самостоятельной и не входит в состав Ассоциации водных видов спорта. Сегодня президент Федерации синхронного плавания, Федерации прыжков в воду и Федерации водного поло России Алексей Власенко объявил о создании Ассоциации водных видов спорта России с собой во главе.

– Всероссийская федерация плавания не входит в состав Ассоциации водных видов спорта и является самостоятельной организацией, – приводит "Р-Спорт" слова Сальникова.