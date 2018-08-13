Владимир Сальников: "Уверен, Ефимова и дальше продолжит побеждать"

Четырехкратный олимпийский чемпион и глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников в интервью Team Russia подвел итоги чемпионата Европы, который проходил в Глазго.

– Как оцените выступление Владимира Морозова? Отразилась ли на его выступлениях болезнь, которую он перенес перед началом чемпионата?

– Думаю, она действительно повлияла. В индивидуальных видах он не смог выступить на максимально возможном уровне, но все равно боролся с командой в эстафетах, завоевывал медали.

– Не считаете, что ему все-таки комфортнее в 25-метровом бассейне, а не в 50-метровом, что и отражается на результатах?

– Комфорт – чувство относительное. Если хочешь быть впереди, тебе должно быть комфортно в любых условиях, потому что они для всех едины. У Морозова ведь были успехи и на короткой, и на длинной воде. Надо понимать, что он чистый спринтер, а для спринтеров очень важно сочетание многих вещей: и подводки, и самочувствия, и свежести. В какой-то мере здесь был недобор, который связан именно с неважным самочувствием накануне турнира.

– Многие ребята отмечали, что Анастасия Фесикова сыграла большую роль как капитан команды. Заметили ли вы это?

– Да, заметил. Настя – опытная спортсменка, наша заслуженная чемпионка. Она очень уравновешенный человек. Уже как молодая мама она смотрит на многие вещи и процессы в другом свете и действительно пользуется уважением среди всех спортсменов. Ведь она смогла преодолеть и жизненные, и бытовые сложности, связанные с рождением ребенка. Вернулась в команду, упорно готовилась и сейчас продемонстрировала свои лучшие качества, колоссальную волю к победе. При этом она остается скромной, доброжелательной девушкой, и тем самым способствует укреплению духа команды. Она общается со спортсменами, с молодыми делится своим опытом, морально вдохновляет их на достижение своих целей.

– Юлия Ефимова, от которой ждали побед, превзошла все ожидания и выиграла в брассе все, что можно.

– Рад, что Ефимовой удалось выиграть почти везде, где она выступала, особенно на своих коронных дистанциях. Возможно, от нее ждали более высоких результатов по времени, ведь она накануне чемпионата Европы великолепно выступала и возглавляла мировой рейтинг.

Но хотелось бы особенно отметить, что кроме 100 и 200 метров она уверенно выиграла "полтинник", плыла в эстафетах, везде показывала хорошие секунды. И, наверное, "оправдала ожидания" – неправильное выражение. Она продемонстрировала высокий класс. Поэтому я за нее очень рад и уверен, что Ефимова продолжит и дальше в таком же духе готовиться к Олимпийским играм.