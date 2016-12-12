19:10 | ПЛАВАНИЕ

Владимир Сальников: "Успех на ЧМ не должен перерасти в эйфорию"

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Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников отметил, что успешное выступление сборной России на чемпионате мира по плаванию на короткой воде не должно перерасти в эйфорию. Российские пловцы выиграли шесть золотых медалей, заняв третье место в общекомандном зачете.

- В целом команда справилась со своей задачей, но это ни в коем случае не должно перерастать в эйфорию, поскольку главный старт сезона - чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште, - цитирует ТАСС Сальникова. - Прошедший чемпионат мира можно рассматривать как этап подготовки к турниру в Будапеште. Отдых был небольшой, поэтому часть спортсменов работала по индивидуальному плану и для многих подготовка началась сразу после Олимпийских игр.

Мы подошли к этому чемпионату мира серьезно, несмотря на отсутствие лидеров: Чупкова, Рылова и Ефимовой. С одной стороны, положительным сигналом является появление новых спортсменов, новых имен. Хочется надеяться, что они прошли это горнило достойно. Эстафета сама по себе показывает потенциал команды в целом, и даже некоторые победы в индивидуальных заплывах были принесены в жертву именно для эстафетного золота.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3865418

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