Владимир Сальников: "Семинар по борьбе с допингом прошел конструктивно и внушает оптимизм"

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников подчеркнул, что образовательный семинар, организованный Независимой общественной антидопинговой комиссией (НОАК) при участии экспертов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), прошел конструктивно. По его словам, это внушает оптимизм.

- Мне очень понравилось, что проблема с допингом на семинаре была обозначена не как проблема России, а как мировая проблема, - приводит "Р-Спорт" слова Сальникова. - Подход был более конструктивный, и это внушает оптимизм.

Независимая комиссия ВАДА в 2015 году обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу ВАДА.