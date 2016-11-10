Владимир Сальников: "Сборная России будет бороться за золотые медали Игр-2020"

Президент ВФП Владимир Сальников подчеркнул, что у сборной России уже обозначен медальный план на Олимпиаду-2020. Сегодня он был переизбран на должность, которую занимает с 2010 года. Выборы прошли на безальтернативной основе.

- Конечно, перед сборной России будет стоять задача завоевать золото на Олимпиаде 2020 года, - цитирует ТАСС Сальникова. - Причем не одно, но сколько и каких медалей - пока называть не будем. Я буду делать все для того, чтобы это произошло. Цифры были озвучены в ходе заседания президиума федерации, причем речь идет в том числе о медалях самой высшей пробы.

На Играх-2016 сборная России завоевала два серебра и две бронзы.