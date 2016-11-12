15:22 | ПЛАВАНИЕ

Владимир Сальников: "Нарышкин оказал колоссальную помощь плаванию"

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Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников с грустью воспринял новость об уходе Сергея Нарышкина с поста главы высшего наблюдательного совета организации. Нарышкин 22 сентября был назначен на пост директора Службы внешней разведки РФ и покинул должность в совете ВФП в связи с занятостью в новой должности. С 2006 по 2010 год Нарышкин возглавлял ВФП.

- На заседании совета Сергей Евгеньевич сообщил о невозможности совмещать этот пост с новой должностью, - цитирует ТАСС Сальникова. - Сергей Нарышкин - человек, который оказал колоссальную помощь плаванию сначала будучи президентом ВФП, а затем во главе высшего наблюдательного совета организации. Нарышкин - энтузиаст и был для всех нас примером чиновника столь высокого ранга, который мог успешно решать задачи федерации, вдохновлять всех своим трудом.

Все отнеслись с пониманием к решению Сергея Евгеньевича, но, конечно, испытали грусть. В ходе заседания было объявлено, что все успешные программы федерации будут продолжены. Убежден, что мы сможем продуктивно работать и в дальнейшем. Последовательность работы ВФП определена.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3778762

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