Владимир Сальников: "Нарышкин оказал колоссальную помощь плаванию"

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников с грустью воспринял новость об уходе Сергея Нарышкина с поста главы высшего наблюдательного совета организации. Нарышкин 22 сентября был назначен на пост директора Службы внешней разведки РФ и покинул должность в совете ВФП в связи с занятостью в новой должности. С 2006 по 2010 год Нарышкин возглавлял ВФП.

- На заседании совета Сергей Евгеньевич сообщил о невозможности совмещать этот пост с новой должностью, - цитирует ТАСС Сальникова. - Сергей Нарышкин - человек, который оказал колоссальную помощь плаванию сначала будучи президентом ВФП, а затем во главе высшего наблюдательного совета организации. Нарышкин - энтузиаст и был для всех нас примером чиновника столь высокого ранга, который мог успешно решать задачи федерации, вдохновлять всех своим трудом.

Все отнеслись с пониманием к решению Сергея Евгеньевича, но, конечно, испытали грусть. В ходе заседания было объявлено, что все успешные программы федерации будут продолжены. Убежден, что мы сможем продуктивно работать и в дальнейшем. Последовательность работы ВФП определена.