Владимир Сальников: "FINA не ставила вопрос о необходимости создания Ассоциации водных видов спорта в России"

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников опроверг информацию о включении ВФП в Ассоциацию водных видов спорта. В субботу президент Федерации синхронного плавания, Федерации прыжков в воду и Федерации водного поло России Алексей Власенко объявил о создании Ассоциации водных видов спорта России с собой во главе.

– Информация о якобы уж свершившемся факте вхождения ВФП в Ассоциацию водных видов спорта является не соответствующей действительности, – цитирует пресс-служба ВФП Сальникова. – Предложений о вхождении ВФП в Ассоциацию не поступало, да и предпосылок для этого не ">Решения о вступлении федерации в союзы, ассоциации, федерации, иные объединения или о выходе из них, согласно Уставу ВФП, может принять только Президиум организации.

ВФП входит в состав FINA, LEN, Олимпийского комитета России (ОКР), Ассоциации летних и зимних олимпийских видов спорта (ВАЛОВС) и успешно с ними взаимодействует в качестве самостоятельной организации. Помощи, а также посредничества в этом взаимодействии со стороны новых организаций не требуется.

Являясь членом Бюро FINA, ответственно заявляю, что вопрос о необходимости создания Ассоциации водных видов спорта в России никогда не стоял на повестке дня FINA и не был ими инициирован. Кроме того, подобное требование не может быть предъявлено в соответствии с Конституцией FINA, что расценивалось бы как неправомерное вмешательство в деятельность национальных общественных организаций.