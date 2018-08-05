Владимир Морозов: "Я себе оправданий не ищу"

Призер Олимпийских игр 2012 года в эстафетном плавании Владимир Морозов заявил, что не ищет себе оправданий из-за отсутствия места в полуфинале чемпионата Европы в Глазго на дистанции 100 метров вольным стилем.

Морозов показал 5-й результат в квалификации (48,75), однако первое время оказалось у россиянина Владислава Гринева (48,38), а третье - у Данилы Изотова (48,57). Таким образом, Морозов не смог попасть в полуфинал, так как от одной сборной в нем могут участвовать максимум два спортсмена.

- Первый день для меня очень удачный на чемпионате Европы, второй - наоборот, - цитирует "РИА Новости" Морозова. - Где-то выиграешь, где-то проиграешь. Не знаю, что даже сказать. Я себе оправданий не ищу, плыл с Данилой (Изотовым), понимал, что кто в квалификации будет из нас быстрее, тот и пройдет в полуфинал. Данила выиграл в честной борьбе, на утре сказался вечерний заплыв в эстафете.

И, конечно, очень хотел выиграть на 50 метров на спине, и получается на полсекунды хуже проплыл. Нельзя так. Времени перед 50 метров кролем будет отдохнуть, она моя любимая здесь осталась.