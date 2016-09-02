Владимир Морозов: "Впереди минимум одна Олимпиада, но до 35 лет плавать не буду"

Призер Олимпийских игр в эстафетном плавании Владимир Морозов рассчитывает выступить еще как минимум на одних Играх. Он отметил, что не собирается оставаться в спорте до 35 лет.

Морозов на первых этапах Кубка мира дважды обновил рекорд мира на дистанции 100 м комплексом в плавании на короткой воде. При этом на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро он остался без медалей в ситуации, когда вынужден был на старте Олимпиады бороться за свое право стартовать в Рио после отстранения по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

"Мне еще 24 года - как минимум одна Олимпиада впереди, раз тут в 35 лет выигрывают, - приводит "Р-Спорт" слова Морозова. - Конечно, я был удивлен, когда выиграл Эрвин, думал, Флоран Маноду вынесет всех в одну калитку.

Думаю, до 35 лет точно плавать не буду. Нужно успеть еще чем-то позаниматься в жизни, кроме плавания. С учебой пока дело встало, заканчивать, наверное, буду уже после того как уйду из спорта".

Морозов намерен выступить в осенне-зимней части сезона на всех этапах Кубка мира и стартовать на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в канадском Виндзоре.

"После этого мне нужно будет отдохнуть, давно не было такого настоящего продолжительного отдыха. Думаю, может быть стоит на месяц куда-нибудь полететь, может быть, даже на острова, пока не знаю точно. Семья была очень довольна, рада моему рекорду, у них тоже были некоторые проблемы. Этот рекорд все поменял. Началась белая полоса, надеюсь, что она продлится несколько лет", - резюмировал он.