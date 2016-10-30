Владимир Морозов: "Рекорд на сотне комплексом мне хотелось побить еще в 2014 году"

Владимир Морозов, который стал первым россиянином, выигравшим общий зачет Кубка мира, подчеркнул, что еще в 2014 году хотел побить рекорд на короткой воде на дистанции 100 метров комплексным плаванием. На старте турнира 24-летний спортсмен, не завоевавший медалей на Олимпийских играх в Рио, дважды обновил лучший результат.

- Вернувшись из Рио, я делал чисто спринтерскую работу. Отрабатывал именно 100 метров комплексом, потому что мне хотелось чисто психологически уйти от Олимпиады, от всего этого, - приводит "Р-Спорт" слова Морозова. - Старался держать фокус на этой сотне, на этой работе, чтобы подготовиться к этапам Кубка мира. Готовился я к ним на Круглом. Решил в тот момент в США не возвращаться, слишком уж было тяжело акклиматизироваться, так что полетел в Россию.

Рекорд на сотне комплексом мне хотелось побить еще в 2014-м, но на Кубке Сальникова не хватило считанных сотых. Но сейчас совсем другая форма по сравнению с 2014-м. У меня за плечами гораздо больше работы, которая закладывалась на протяжении всего прошлого сезона к Олимпиаде...

- Свои заплывы с Олимпиады пересматривали?

- Нет, ничего не пересматривал.

- Вы сказали, что первые хорошие новости о допуске на Игры отправили семье. Как они восприняли новость о рекорде?

- Семья была очень рада, у них там тоже были некоторые проблемы. Этот рекорд все поменял, началась белая полоса, надеюсь, она долго продлится, несколько лет.