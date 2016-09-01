Владимир Морозов: "Рад реализовать проделанную работу на этапах Кубка мира после неприятностей в Рио"

Россиянин Владимир Морозов гордится первым личным мировым рекордом на короткой воде, который в непростое время принес много радости его близким. Пловец дважды за два этапа Кубка мира улучшил рекорд на дистанции 100 м в плавании комплексом на короткой воде: 30 августа в Берлине он преодолел дистанцию за 50,30 секунды, побив свое же достижение, установленное 26 августа во Франции, на 0,3 секунды.

- Это мой первый личный мировой рекорд, которым я очень горжусь, который дал много радости моим родным и близким в тяжелое для нас время, - приводит "Р-Спорт" слова Морозова. - Будем надеяться, что я смогу улучшите его еще не раз.

Хотелось бы побить рекорд тогда (на чемпионате мира по плаванию на короткой воде 2014 года в Дохе - Прим. "СЭ") и на Кубке Сальникова не хватило считанных сотых, в том же году. Но сейчас совсем другая форма по сравнению с 2014 годом. На данный момент у меня за плечами гораздо больше работы, которая закладывалась на протяжении всего прошлого сезона к Олимпиаде. Я очень рад, что у меня есть такая возможность - реализовать проделанную работу на этапах Кубка мира после всех неприятностей в Рио.

Старты проходят в быстром ритме: разминка - старт - закупка - старт, иногда хватает времени переодеть костюм и снова на старт. Конечно, усталость накапливается под конец кластера, но она воспринимается как усталость от тренировочного процесса. Впереди еще семь этапов и после - чемпионат мира в Канаде, в котором я планирую принимать участие.