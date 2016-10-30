Владимир Морозов: "Не отказался от планов выступить на Олимпиаде в Токио"

Россиянин Владимир Морозов, который досрочно выиграл общий зачет Кубка мира, в интервью "Р-Спорт" подчеркнул, что намерен выступить на Олимпийских играх-2020. При этом пловец отметил, что не готов продолжать карьеру до 35, как Энтони Эрвин.

- От планов выступить в Токио не отказались?

- Нет, конечно! Куда тут отказываться. Мне еще 24 года - еще как минимум одна Олимпиада впереди!

- Мало ли. Всякое бывает - кто-то ради музыкальной карьеры отказывается, кто-то в другой вид спорта переходит…

- Ну, это точно не про меня. Тут вон в 35 лет Олимпиаду выигрывают, так что у меня еще Токио как минимум.

- Победе Эрвина на Олимпиаде удивились?

- Очень. И думаю, не я один. Думал, Флоран Маноду вынесет всех в одну калитку.

- Готовы плавать до 35 лет, как он?

- Не думаю, что это для меня. Надо успеть еще чем-то позаниматься в жизни, кроме плавания.