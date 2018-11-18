12:23 | Плавание

Владимир Морозов: "Меня может остановить только травма или возраст"

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Российский пловец Владимир Морозов рассказал о своих планах на ближайшие годы. В нынешнем сезоне он второй раз в карьере выиграл общий зачет Кубка мира.

– Токио – сто процентов, чемпионат мира в Казани будет в 2022 году, хотелось бы там выступить. И там уже два года до Олимпиады, хотя уже возраст будет, – цитирует РИА Новости Морозова. – Надо реалистично смотреть на вещи. Меня может остановить только травма или возраст. Сам я уходить не собираюсь. Ну и если я буду не нужен команде, меня здесь не будет. Постоянно участвовать в отборе и не отбираться – это не мой вариант.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/interview/20181118/1146120476.html

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