Владимир Морозов: "Хорошо справляюсь с нагрузкой на этапах Кубка мира"

Пловец Владимир Морозов отметил, что он пребывает в хорошем самочувствии. Спортсмен также добавил, что справляется с нагрузкой на этапах Кубка мира.

– Самочувствие хорошее, – цитирует "Р-Спорт" Морозова. – Было немало стартов и перелетов, нагрузку выдержал достойно. Порадовал личный лучший результат на 100 метров на спине, смогу бороться на этой дистанции в дальнейшем.

Тренируюсь также в клубе "Троян" под руководством Дэвида Сало. Подготовка идет полным ходом, простартовка – это ее неотъемлемая часть. В этом году прохожу этапы Кубка мира, не разгружаясь, старты принимаю как тренировочный процесс и планирую выйти на полную разгрузку к чемпионату Европы.