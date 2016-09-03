Владимир Морозов: "Чувствую, что могу до конца сезона еще один-два раза побить рекорд мира"

Владимир Морозов высказал мнение, что, вероятно, ему по силам еще один или два раза обновить рекорд мира на дистанции 100 метров комплексом на короткой воде в нынешнем сезоне. Россиянин дважды обновил рекорд на этапах Кубка мира текущего сезона в Шартре (Франция) и Берлине, а в субботу одержал победу на московском этапе Кубка мира на этой дистанции.

– Чувствую, что могу его побить до конца сезона еще один раз, может, два, – цитирует "Р-Спорт" Морозова. – Есть еще за счет чего прибавить. Сегодня немного приболел, может быть, это помешало. Чувствовал себя в целом неплохо, но сегодня не попал ни в один поворот.