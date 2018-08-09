Владимир Морозов: "Бывали чемпионаты Европы лучше, бывали хуже"

Призер Олимпийских игр российский пловец Владимир Морозов отметил, что для сборной России чемпионат Европы в Глазго сложился хорошо и она на нем стала лучшей командой Европы.

Сборная России выиграла общекомандный зачет, завоевав 26 медалей (10 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых).

– Ощущения от чемпионата Европы неплохие, бывали чемпионаты Европы лучше, бывали хуже, – цитирует "РИА Новости" Морозова. – Мы после этих соревнований лучшая команда Европы. Возвращаюсь с тремя медалями, и это неплохо. Он был бы даже лучше или лучшим, если бы была медаль на дистанции 50 м кролем. Меня подвело самочувствие, двойная адаптация – в Москву, потом в Глазго. Буду делать выводы и приезжать пораньше.

После чемпионата Европы лечу в США, потом поеду на все этапы Кубка мира. Первые два этапа на длинной воде, потом десять дней – и короткая вода. Рад, что короткая вода начинается. Это все хорошо, но короткая вода – все-таки больше мое.