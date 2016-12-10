Виталий Мутко: "Появление молодых пловцов, которые выиграли эстафету, вселяет оптимизм"

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко остался доволен победой сборной России в финале эстафеты 4х200 метров на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Россияне в ночь на субботу выиграли две золотые медали в эстафетах вольным стилем 4х50 и 4х200 метров.

- Постолимпийский сезон многие мировые лидеры, как правило, пропускают или решают свои проблемы со здоровьем, как у нас Юля Ефимова, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Поэтому сильно обольщаться не нужно. Но, с другой стороны, то, что у нас появились молодые ребята, которые выиграли эстафету 4х200 метров, конечно, вселяет оптимизм.

Короткая вода – это немного другое. Но, в целом, молодые ребята двигаются вперед. Посмотрите, как раскрывается Красных, парень работает. Конечно, хочется, чтобы эти успехи были закреплены. Идет смена поколений, приходят новые спортсмены, так что здорово. Конечно, очень порадовал Володя Морозов, я рад за него. Видно, что он находится в блестящей форме, набрал серьезный ход и вытянул эстафету, молодец.