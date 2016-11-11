Виталий Мутко: "FINA предлагала нам объединить водные виды в одну ассоциацию"

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко отметил, что руководство Всероссийской федерации плавания (ВФП) не заинтересовано в объединении водных видов спорта в одну ассоциацию. Он также добавил, что в российском плавании необходимо как можно скорее повышать конкурентную среду.

- Как относитесь к идее объединить водные виды в одну ассоциацию? Она периодически всплывает на поверхность.

- К нам с такой просьбой обратилась FINA, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Руководитель федерации плавания представляет страну в международной федерации. Конечно, он должен отвечать за все водные виды спорта. В мире они объединены под эгидой FINA, которая и развивает все виды. Нам нужно двигаться в этом же направлении. В ВФП в этом не заинтересованы, они работают за всех. Будем смотреть еще. Сами понимаете, у американцев 16 золотых медалей в плавании, если мы не будем брать 2-3 золота, какая тут конкурентная среда?

- Российский пловец Виталий Мельников в пятницу был дисквалифицирован на 8 лет.

- Допинг-контроль идет. Что сказать... Сейчас и 10 лет пробы после стартов хранятся. Жесткий контроль. Это личный выбор спортсмена. Все должны понимать, что за нарушение человек будет наказан. Другое дело, что нужны одинаковые подходы, чтобы не было "серых зон", где нет контроля. Чтобы было сопоставимое количество TUE, о чем мы так много говорим, и так далее.