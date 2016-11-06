Виталий Мутко: "Ефимова поступила верно, решив пропустить чемпионат мира на короткой воде"

Вице-премьер правительства России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко выразил мнение, что четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова приняла верное решение, отказавшись от участия на чемпионате мира-2016 на короткой воде. Ефимова пропустит турнир из-за ангины.

– У Юли давно существует эта проблема с ангиной, – приводит ТАСС слова Мутко. – Это такая застарелая проблема, которую надо обязательно решить, тем более сейчас стартует олимпийский цикл. Нет ничего страшного, что Ефимова не выступит в Канаде. Главное сейчас – стать полностью здоровой, чтобы не рисковать в будущем.

Похожая история и у Юлии Липницкой, которой тоже надо лечиться. Такое бывает в спорте, в этом нет ничего из ряда вон выходящего.