Виталина Симонова: "Настраиваюсь плавать до Олимпийских игр в Токио"

Российская пловчиха Виталина Симонова заявила, что новость о сокращении дисквалификации до двух лет позволяет ей надеяться на борьбу за попадание в состав сборной России на Олимпийские игры в Токио. По словам спортсменки, она не прекращала тренироваться, и теперь ей будет гораздо легче, прежде всего, в психологическом плане.

– Получила подтверждение о сокращении дисквалификации, – приводит "Р-Спорт" слова Симоновой. – Тренироваться не прекращала, теперь мне будет психологически легче, конечно. Настраиваюсь плавать до Токио, на Олимпиаде еще не была.

В пятницу спортивный юрист Артем Пацев сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации российской пловчихи до двух лет. Спортсменка сможет принимать участие в международных соревнованиях с 28 июня 2017 года.

Симонова является бронзовым призером чемпионата Европы по водным видам спорта 2014 года в комбинированной эстафете 4 по 100 метров и чемпионата Европы по плаванию на короткой воде 2013 года на дистанции 200 метров брассом.