Виртман и Разовский выиграли два золота ЧЕ в плавании в открытой воде, Беляев - 11-й

Голландец Ферри Виртман и венгр Кристоф Разовский заняли два первых места на чемпионате Европы в плавании в открытой воде на 10 км. Призовую тройку замкнул немец Роб Муффельс.
Лучший из россиян Кирилл Беляев занял 11-е место.
Глазго (Шотландия)
Чемпионат Европы
Водные виды спорта
Плавание в открытой воде
Мужчины
10 км
1. Ферри Виртман (Голландия) – 1:48.28,2.
2. Кристоф Разовский (Венгрия) – 1:48.28,2.
3. Роб Муффельс (Германия) – 1:49.33,7...
11. Кирилл Беляев (Россия) – 1:49.51,6...
24. Евгений Дратцев (Россия)– 1:51.00,5...
26. Кирилл Абросимов (Россия) – 1:51.20,5