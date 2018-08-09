Виртман и Разовский выиграли два золота ЧЕ в плавании в открытой воде, Беляев - 11-й

Голландец Ферри Виртман и венгр Кристоф Разовский заняли два первых места на чемпионате Европы в плавании в открытой воде на 10 км. Призовую тройку замкнул немец Роб Муффельс.

Лучший из россиян Кирилл Беляев занял 11-е место.

Глазго (Шотландия)

Чемпионат Европы

Водные виды спорта

Плавание в открытой воде

Мужчины

10 км

1. Ферри Виртман (Голландия) – 1:48.28,2.

2. Кристоф Разовский (Венгрия) – 1:48.28,2.

3. Роб Муффельс (Германия) – 1:49.33,7...

11. Кирилл Беляев (Россия) – 1:49.51,6...

24. Евгений Дратцев (Россия)– 1:51.00,5...

26. Кирилл Абросимов (Россия) – 1:51.20,5