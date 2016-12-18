10:27 | ПЛАВАНИЕ

ВФП вручила премии лучшим пловцам и тренерам по итогам сезона

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Лучших пловцов и тренеров прошлого и настоящего чествовали на церемонии Всероссийской федерации плавания (ВФП) в Санкт-Петербурге, которая была посвящена 25-летнему юбилею организации, сообщает "Р-Спорт". На турнир в Северной столице было заявлено около 400 спортсменов.

Приз лучшему пловцу года в итоге ушел не только Евгению Рылову, но и призеру Игр в Рио Антону Чупкову. На открытой воде лучшим по итогам года был признан Кирилл Абросимов. У женщин вне конкуренции была Юлия Ефимова, на открытой воде - победительница общего зачета "Гран-при" Ольга Козыдуб.

В номинации "Открытие года" победили Климент Колесников, Даниил Орлов и Валерия Ермакова, выступающая на открытой воде, приз зрительских симпатий выиграл один из главных героев чемпионата мира в Канаде в составе сборной России Александр Красных и завоевавшая в Виндзоре первое золото чемпионата мира Розалия Насретдинова.

Лучшим партнером федерации было признано Министерство спорта, также памятные премии были вручены всем рекордсменам сезона: Морозову за рекорды мира, Рылову за рекорд Европы и национальные рекорды. Памятные премии получили тренеры и специалисты, работавшие в команде в нынешнем сезоне, а также сотрудники федерации.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/aquatics/20161218/1113917678.html

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