ВФП вручила премии лучшим пловцам и тренерам по итогам сезона

Лучших пловцов и тренеров прошлого и настоящего чествовали на церемонии Всероссийской федерации плавания (ВФП) в Санкт-Петербурге, которая была посвящена 25-летнему юбилею организации, сообщает "Р-Спорт". На турнир в Северной столице было заявлено около 400 спортсменов.

Приз лучшему пловцу года в итоге ушел не только Евгению Рылову, но и призеру Игр в Рио Антону Чупкову. На открытой воде лучшим по итогам года был признан Кирилл Абросимов. У женщин вне конкуренции была Юлия Ефимова, на открытой воде - победительница общего зачета "Гран-при" Ольга Козыдуб.

В номинации "Открытие года" победили Климент Колесников, Даниил Орлов и Валерия Ермакова, выступающая на открытой воде, приз зрительских симпатий выиграл один из главных героев чемпионата мира в Канаде в составе сборной России Александр Красных и завоевавшая в Виндзоре первое золото чемпионата мира Розалия Насретдинова.

Лучшим партнером федерации было признано Министерство спорта, также памятные премии были вручены всем рекордсменам сезона: Морозову за рекорды мира, Рылову за рекорд Европы и национальные рекорды. Памятные премии получили тренеры и специалисты, работавшие в команде в нынешнем сезоне, а также сотрудники федерации.