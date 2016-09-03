Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил, что будет проведен конкурс на должность главного тренера сборной России по плаванию в бассейне и на открытой воде. Также он не стал исключать, что команду может возглавить иностранный специалист.

- ВФП проведет конкурс на должность главного тренера сборной России по плаванию в бассейне и на открытой воде, – цитирует "Р-Спорт" Сальникова. – Контракт главного тренера сборной Сергея Колмогорова заканчивается 30 сентября. Он тоже сможет подать кандидатуру на конкурс на эту должность. Критерии конкурса опубликуем 10 сентября, заявки будем принимать до 10 октября. Не исключено, что будут рассматриваться варианты с иностранными специалистами.