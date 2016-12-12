Вероника Попова: "Сразу после касания бортика отругала девчонок, а потом поздравила"

Российская пловчиха Вероника Попова отметила, что довольна своим выступлением на чемпионате мира на короткой воде в Виндзоре. Спортсменка завоевала серебро на дистанции 200 метров вольным стилем, а также стала бронзовым призером в кролевой эстафете 4 по 200 метров.

– Я довольна своим выступлением, – приводит "Р-Спорт" слова Поповой. – Радует, что есть прогресс и медали. Немного подкачала личная дистанция, 200 метров, на ней тоже рассчитывала на призы. В эстафете 4 по 200 метров, когда уже поплыла свой этап, в середине дистанции думала, что не смогу догнать, но чудо свершилось, и мы все остались рады. А вообще, сразу после касания отругала девчонок, а потом поздравила.



Всего на чемпионате мира в Канаде российские пловцы завоевали шесть золотых, пять серебряных и три бронзовые медали, установив собственный рекорд. Первое место в общекомандном зачете заняли американцы, завоевавшие 30 наград (8-15-7).



