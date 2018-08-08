Венгерка Хоссу завоевала золото ЧЕ на дистанции 200 метров комплексом

Венгерская спортсменка Катинка Хоссу стала победительницей на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Победительница преодолела дистанцию за две минуты и 10,17 секунды. Второй стала итальянка Илария Кузинато. Бронзу завоевала представительница Швейцарии Мария Уголькова.

Объединенный чемпионат по летним видам спорта

Плавание

Глазго (Великобритания)

Женщины

Комплексное плавание

Финал

1. Катинка Хоссу (Венгрия) 2.10,17

2. Илария Кузинато (Италия) + 0,08

3. Мария Уголькова (Швейцария) + 0,66