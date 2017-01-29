10:30 29 января | ПЛАВАНИЕ

Ватанабе побил мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом

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Японский пловец Иппеи Ватанабе установил новый мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом. На турнире в Токио 19-летний спортсмен преодолел дистанцию за 2.06,67. Предыдущий мировой рекорд на данной дистанции принадлежал соотечественнику Ватанабе Акихиро Ямагучи (2.07,01) и был установлен в сентябре 2012 года.

Отметим, что на соревнованиях в Токио Ватанабе стал единственным пловцом, которому удалось преодолеть двухсотметровую дистанцию, "выплыв" из времени 2.07.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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