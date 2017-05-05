Утвержден состав сборной России на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет в июле в Будапеште.

Как сообщили "Р-Спорт" в пресс-службе Всероссийской федерации плавания на мировом первенстве выступят следующие 28 спортсменов:

мужчины Михаил Довгалюк, Илья Дружинин, Всеволод Занько, Данила Изотов, Климент Колесников, Никита Королев, Олег Костин, Александр Красных, Никита Лобинцев, Владимир Морозов, Даниил Пахомов, Александр Попков, Кирилл Пригода, Евгений Рылов, Евгений Седов, Григорий Тарасевич, Илья Хоменко, Антон Чупков;

женщины Виктория Андреева, Анастасия Гуженкова, Юлия Ефимова, Наталья Иванеева, Розалия Насретдинова, Арина Опенышева, Вероника Попова, Дарья Устинова, Анастасия Фесикова, Светлана Чимрова.