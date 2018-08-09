Устинова завоевала серебро чемпионат Европы на дистанции 200 метров на спине

На чемпионате Европы по плаванию в соревнованиях женщин на дистанции 200 метров на спине россиянка Дарья Устинова стала второй. Соревнования проходят в рамках объединенного ЧЕ по летним видам спорта.

Победу одержала итальянка Маргерита Панциера. Третьей стала венгерка Каталин Буриан. Еще одна представительница России Анастасия Авдеева на пятом месте.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Плавание

Глазго (Шотландия)

Женщины

Спина

200 метров

Финал

1. Маргерита Панциера (Италия) 2.06,18

2. ДАРЬЯ УСТИНОВА (РОССИЯ) +0,94

3. Каталин Буриан (Венгрия) + 1,25…

5. АНАСТАСИЯ АВДЕЕВА (РОССИЯ) + 3,85