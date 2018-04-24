Устинова и Потапов стали чемпионами России

Дарья Устинова победила на дистанции 100 метров на спине на чемпионате России. Вторыми стали Мария Каменева и Анастасия Фесикова, показавшие одинаковый результат.

На 800 м кролем чемпионом России стал Ярослав Потапов. В призовую тройку вошли также Илья Дружинин и Максим Травников.

Москва

Чемпионат России

Мужчины

Вольный стиль, 800 м

1. Ярослав Потапов (ХМАО-Югра) – 7.55,05

2. Илья Дружинин (ХМАО-Югра) – 7.55,10

3. Максим Травников (Московская обл. – Ярославвская обл.) – 7.58,05

Женщины

Спина, 100 м

1. Дарья Устинова (Свердловская обл.) – 59,73.

2. Мария Каменева (Санкт-Петербург – Оренбургская обл.) - 59,94

2. Анастасия Фесикова (Пензенская обл. – ЯНАО) – 59,94