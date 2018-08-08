Украинец Романчук выиграл чемпионат Европы в плавании на 800 метров вольным стилем

На объединенном чемпионате Европы по летним видам спорта украинец Михаил Романчук одержал победу в соревнованиях по плаванию на 800 метров вольным стилем среди мужчин.

Победитель показал результат семь минут и 42,96 секунды. Вторым стал итальянец Грегорио Палтриньери. На третьем месте немец Флориан Веллброк.

Объединенный чемпионат по летним видам спорта

Плавание

Глазго (Великобритания)

Мужчины

Вольный стиль

800 метров

Финал

1. Михаил Романчук (Украина) 7.42,96

2. Грегорио Палтриньери (Италия) +2,16

3. Флориан Веллброк (Германия) + 2,64