16:47 | Плавание

"Ты можешь это почувствовать?" Ефимова и нереально откровенное фото

Юлия Ефимова. Фото Инстаграм Юлии Ефимовой.
Юлия Ефимова. Фото Инстаграм Юлии Ефимовой.
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Российская пловчиха Юлия Ефимова разместила очередное откровенное фото в своем Инстаграме. На нем 26-летняя спортсменка запечатлена в купальнике.

Ты можешь это почувствовать? - такой подписью сопроводила Ефимова это фото.

Ранее сообщалось, что пловчиха не выступит на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в китайском Ханчжоу, который состоится в период 11-16 декабря.

Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, пятикратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой Европы, заслуженным мастером спорта.

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